В Грузии подтверждены два случая заражения «дельтой плюс»

В Грузии подтверждены два случая заражения штаммом «дельта плюс». Грузия Онлайн передает, что об этом заявил директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Согласно сообщению, на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета по коронавирусу Гамкрелидзе сказал, что 40-50% подтвержденных случаев коронавируса приходятся на штамм «дельта».

«У нас есть два лабораторно подтвержденных случая штамма «дельта плюс». До 40-50% в стране штамм «дельта» заменил британский штамм», - сказал Гамкрелидзе.

По словам заместителя руководителя Национального центра контроля заболеваний Пааты Имнадзе, штамм «дельта плюс» также легко распространяется.