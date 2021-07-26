Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраиле
В результате подрыва на противопехотной мине сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Насиров Бахруз Тапдыг оглу, командированный в село Мехдили Джебраильского района в связи с поисками неразорвавшихся боеприпасов, получил травмы различной степени тяжести. Об этом haqqin.az сообщили в Генеральной прокуратуре.
Согласно информации, сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.
В прокуратуре Джебраильского района проводится расследование.