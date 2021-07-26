Новое громкое дело: СГБ взялась за коррупцию в системе Минобороны

Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает мероприятия по борьбе с преступными деяниями, наносящими ущерб охраняемым законом интересам государства в области военного строительства и наводящими тень на деятельность органов власти.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт СГБ, на основании полученных данных были проведены комплексные следственные мероприятия по факту получения некоторыми должностными лицами взяток за выплату установленного государством материального обеспечения военнослужащим - участникам Отечественной войны.

По уголовному делу, возбужденному в связи с этим фактом, были установлены обоснованные подозрения в том, что начальник отделения Главного клинического госпиталя Вооруженных сил Эйвазов Вусал Горхмаз оглу во время исполнения служебных обязанностей через другого сотрудника этого госпиталя Агаева Гусейна Ильхам оглу вымогал у каждого из многочисленных военнослужащих денежные средства в виде взяток в обмен на установление степени увечья, полученного ими во время Отечественной войны, для выплаты единовременного пособия по социальному страхованию.

В результате проведенных комплексных оперативно-следственных мероприятий Вусал Эйвазов и Гусейн Агаев были задержаны с поличным. Вусал Эйвазов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 311.3.2 (повторное получение должностным лицом взятки), 32.5, 311.3.2 (участие в повторном получении взятки) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.