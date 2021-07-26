В Сирии задержали двух главарей «Исламского государства»
Силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции провели десантную операцию в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, расположенной на востоке страны. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia.
По его сведениям, в результате операции были задержаны двое главарей террористической группировки «Исламское государство»
Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется так называемыми "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке.