Сахиба Гафарова отметила, что Бакинская декларация внесет вклад в укрепление стратегических связей между тремя странами.

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"Рад, что встреча сегодня проходит в Баку. Считаю, что проведение встреч в таком формате будет способствовать дальнейшему развитию отношений между тремя братскими странами". Об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на трехсторонней встрече в Милли Меджлисе спикеров законодательных органов Азербайджана, Турции и Пакистана.

По словам Шентопа, Бакинская декларация, которая будет подписана по итогам встречи, внесет свой вклад в обеспечение безопасности в регионе.

Этот документ сыграет важную роль с точки зрения институционализации трехсторонних отношений, сказал Шентоп.