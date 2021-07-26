Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подписали Бакинскую декларацию обновлено
Председатели парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подписали по итогам трехстороннего заседания Бакинскую декларацию, сообщает haqqin.az.
Согласно информации, декларацию подписали председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп и председатель Национальной ассамблеи Пакистана Асад Кайсер.
Сахиба Гафарова отметила, что Бакинская декларация внесет вклад в укрепление стратегических связей между тремя странами.
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"Рад, что встреча сегодня проходит в Баку. Считаю, что проведение встреч в таком формате будет способствовать дальнейшему развитию отношений между тремя братскими странами". Об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на трехсторонней встрече в Милли Меджлисе спикеров законодательных органов Азербайджана, Турции и Пакистана.
По словам Шентопа, Бакинская декларация, которая будет подписана по итогам встречи, внесет свой вклад в обеспечение безопасности в регионе.
Этот документ сыграет важную роль с точки зрения институционализации трехсторонних отношений, сказал Шентоп.
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«Мы должны расширять наше сотрудничество в культурной, экономической, образовательной и других областях». Об этом сказал председатель Национальной ассамблеи Пакистана Асад Кайсер на трехсторонней встрече спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана в Баку, передает haqqin.az.
По словам Кайсера, установление трехстороннего формата сотрудничества между парламентами Азербайджана, Пакистана и Турции внесет важный вклад в развитие отношений между тремя странами: «В рамках этой платформы будут проводиться регулярные встречи для обсуждения ключевых вопросов».
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Создается трехсторонняя платформа сотрудничества парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана. Об этом сказала спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на проходящей в Баку трехсторонней встрече председателей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана.
По словам Гафаровой, в данном формате будут проводиться встречи, превращение этого формата в будущем в еще более плодотворную платформу укрепит связи между тремя странами.
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В Милли Меджлисе Азербайджана проходит трехсторонняя встреча делегаций парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана.
На встрече ожидается принятие Бакинской декларации.