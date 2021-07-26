В Иране заявили о задержании агентов «Моссада»
Спецслужбы Ирана задержали группу вооруженных агентов службы внешней разведки Израиля «Моссад» на западной границе страны, передает агентство Fars со ссылкой на главу контрразведывательного отдела министерства информации ИРИ.
«На погранпункте на западе страны задержаны агенты службы внешней разведки сионистского режима «Моссад» с тяжелым грузом оружия и боеприпасов», - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что обнаружены пистолеты, гранаты, ружья, дробовики и боеприпасы.