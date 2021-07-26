В Гёйчае наркоторговцев задержали с «паты» и гранатой

В Гёйчае во время операции, проведенной сотрудниками районного отдела полиции, задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом, покупкой и продажей наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе операции был задержан житель села Чайархы Хаял Мамедов. Во время обыска у него были обнаружены и изъяты ручная граната Ф-1 и метамфетамин («паты»).

В результате еще одного проведенного оперативно-розыскного мероприятия у задержанного, ранее судимого Эльвина Гафурова был обнаружен метамфетамин. В ходе расследования было установлено, что именно он продал наркотические средства Кямилю Гяндалиеву, у которого несколько дней назад были выявлены и изъяты героин и метамфетамин. Гафуров задержан сотрудниками правоохранительных органов.