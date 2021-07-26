Токио-2020: удачный дебют Азербайджана в турнире по бадминтону

Сегодня на Олимпиаде в Токио начал свое выступление бадмитонист Эди Рески Двичайо, представляющий Азербайджан.

Натурализованный индонезиец выступает в группе «L» и сегодня в первом матче играл с вьетнамцем Тьен Минь Нгуеном. Встреча завершилась со счетом 2:0 (21:14, 21:18) в пользу бадминтониста из Азербайджана.

Также в этой группе выступает датчанин Андерс Антонсен. Он также победил вьетнамца со счетом 2:0. Завтра в 15:00 по бакинскому времени Эди Рески Двичайо встретится с Антонсеном. Победитель получит путевку в плей-офф.

Стоит отметить, что Азербайджан впервые представлен на Олимпиадах в турнире по бадминтону.