Для участия в 6-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией в Баку с сербской стороны находится с визитом делегация во главе с сопредседателем комиссии, министром иностранных дел Никола Селаковичем.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, перед заседанием с азербайджанской стороны сопредседатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился один на один с Н.Селаковичем, состоялся обмен мнениями по повестке дня 6-го заседания комиссии.

В своём выступлении на заседании комиссии с участием делегаций, С.Бабаев подчеркнул, что в результате политической воли и усилий глав Азербайджана и Сербии отношения двух стран были подняты до уровня стратегического партнерства. Он отметил, что подписанная в 2013 году между Азербайджаном и Сербией Декларация о стратегическом партнерстве и подписанный в 2018 году Совместный план действий по стратегическому партнерству заложили основу для развития отношений.

Отметив, что связи расширяются из года в год, министр отметил, что торговый оборот между Азербайджаном и Сербией вырос на 6,3% в прошлом году и на 55,4% в январе-мае этого года.

С.Бабаев заявил, что азербайджанская армия под руководством президента Ильхама Алиева освободила наши территории от армянской оккупации, и уже начались масштабные строительные работы по восстановлению инфраструктуры разрушенных Арменией городов и сел. Он отметил, что участие дружественных стран в процессе восстановления и реконструкции этих территорий также является приоритетом для нашей страны, а также выразил уверенность в том, что сербские компании будут также активно участвовать в реконструкции.

Министр подчеркнул, что две страны демонстрируют полезное сотрудничество и взаимную поддержку в рамках международных организаций, С.Бабаев отметил, что между Азербайджаном и Сербией на сегодняшний день подписано 34 документа по различным сферам, восемь проектов находятся на рассмотрении.

С.Бабаев также проинформировал делегацию об Алятской свободной экономической зоне, фундамент которой был заложен на днях. Он отметил важное значение Алятской свободной экономической зоны, где проходят коридоры Восток-Запад, Север-Юг, которая создается в благоприятной с точки зрения логистики и транспорта географической зоне, и уточнил, что инфраструктура, которая будет создана в этой зоне, будет привлекательной для инвесторов.

Н.Селакович подчеркнул, что Сербия придает особое значение расширению связей с Азербайджаном и удовлетворена успешным развитием двусторонних отношений. Н.Селакович отметил важность и взаимную пользу приоритетов, определенных сегодня для углубления связей в различных сферах экономики, а также гуманитарного сотрудничества.

На встрече обсуждались вопросы расширения торгово-экономических связей, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры, строительства, транспорта, ИКТ, туризма, образования и др. были обсуждены возможности сотрудничества в сферах, перспективы дальнейшего экономического сотрудничества.

Затем С.Бабаев и Н.Селакович подписали протокол по итогам 6-го заседания комиссии.

Документ охватывает приоритеты двустороннего сотрудничества в областях экономики, торговли, инвестиции, организации экономических форумов и встреч между компаниями двух стран, транспорт, инфраструктуру, инновации и ИКТ, образование, труд, занятость, социальное обеспечение, культуру, туризм, продовольственную безопасность, стандартизацию и.т.д.

С.Бабаев и Н.Селакович на брифинге подчеркнули важность обсуждений, проведенных на заседании, подписанного документа с точки зрения дальнейшего расширения направлений для сотрудничества и совместной деятельности.