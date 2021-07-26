Отдел информации 17:24

В Исполнительной власти города Баку состоялась встреча с участниками и ветеранами Отечественной войны. Встречая гостей, глава города Эльдар Азизов отметил, что в ходе стремительной Отечественной войны глава государства, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев продемонстрировал себя не только как выдающийся общественно-политический деятель, но и как талантливый полководец. Именно под его руководством была одержана славная победа над врагом и освобождены территории страны. Великая победа была завоевана благодаря правильной и целенаправленной политике, которая привела к развитию всех сфер в стране. Была построена сильная экономика, на базе которой была создана мощная армия. Помимо всего этого сформирована юридическая база для освобождения азербайджанских земель.

На встрече было отмечено, что сегодня под руководством президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации землях ведутся широкомасштабные восстановительные работы. Славная Победа и проводимые работы были достигнуты благодаря мудрой политике главы государства, что еще раз подтверждает роль личности в истории. Особо должен быть отмечен героизм солдат и офицеров, одержавших под руководством Верховного главнокомандующего славную победу. Была почтена память азербайджанцев, ставших шехидами в этой войне. В то же время есть раненные в боях солдаты, и их лечение, интеграция в общество, решение других проблем являются одной из основных задач всех структур. На встрече также было принято решение о создании специального Совета, который бы собирал мемуары участников Отечественной войны и издал их в форме книги.