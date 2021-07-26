Рейды на свадьбах: Арендатор отеля оштрафован за нарушения

Сотрудники Шемахинского РУП провели проверки в домах торжеств.

Как сообщили haqqin.az в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе проверок было установлено, что в отеле Star на территории села Чухуръюрд было организовано свадебное торжество, сведения о котором отсутствовали на портале icaze.e-gov.az, а количество гостей превышало допустимое число.

В связи с выявленными нарушениями арендатор отеля Магсад Багиров привлечен к административной ответственности и оштрафован на 4 тысячи манатов.