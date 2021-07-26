Генпрокуратура и МВД о самоподрыве преступника в Баку

Генпрокуратура и МВД распространили совместную информацию в связи с подорвавшим себя мужчиной в Баку.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, согласно поступившей 27 июля оперативной информации, при задержании автомобиля, управляемого ранее осужденным в связи с незаконным оборотом наркотиков Мусеибом Алескеровым (1982 г.р.) на территории Ясамальского района столицы, М.Алескеров не подчинился требованиям сотрудников полиции и попытался скрыться. В это время взорвалась имеющаяся при нем граната, в результате чего М.Алескеров погиб.

Находившийся в автомобиле пассажир - ранее осужденный за грабеж Эльман Гурбанов (1993 г.р.) был задержан при попытке бегства.

В ходе личного обыска у него было обнаружено и изъято большое количество наркотических средств.

При взрыве 4 сотрудника полиции получили ранения различной степени тяжести. При досмотре в автомобиле были обнаружены боеприпасы.

По факту в прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Ведется следствие.