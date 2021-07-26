27 июля 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с губернатором штата Оклахома Соединенных Штатов Америки Джоном Кевином Ститтом.

Как сообщили haqqin.az в МИД, министр Джейхун Байрамов, приветствуя губернатора Оклахомы, рассказал о взаимовыгодном сотрудничестве между Азербайджаном и США.

Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт выразил удовлетворение визитом в Азербайджан. Отметив, что в рамках визита наряду с официальными встречами будет возможность посетить регионы, губернатор Кевин Ститт также отметил возможность рассмотреть перспективы сотрудничества и инвестиций в конкретных сферах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.