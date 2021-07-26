США назвали союзником талибов

Политика Соединенных Штатов привела к тому, что ситуация в Афганистане стала играть на руку радикальному движению «Талибан». Американцы фактически сработали как союзники талибов, считает автор колонки для The Independent Камелия Энтехабифард.

В тексте она указывает на то, что руководство Афганистана согласилось поделиться властью с "Талибаном", как предполагали американские военные — однако без авиаударов США талибы стали стремительно продвигаться и захватывать все большие части страны.

Чтобы начать мирный процесс в стране, Вашингтону теперь потребуется заставить «Талибан» отступить и придерживаться соглашений, ранее достигнутых с афганскими властями — а для этого, вероятно, нужно пригрозить новыми авиаударами, которые ранее сдерживали талибов от атаки на крупные города.