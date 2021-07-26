Минобороны Турции: На севере Сирии ликвидированы еще 3 террориста
В зоне операции «Щит Евфрата» на севере Сирии нейтрализованы еще три боевика сирийского крыла террористической организации РКК - YPG, сообщает во вторник Министерство национальной обороны Турции.
Согласно сообщению, подразделения ВС Турции продолжают операции в ответ на гибель двух военнослужащих в результате обстрела бронемашины в Сирии.
Общее число боевиков YPG/РКК, ликвидированных за последние дни на сирийской территории, достигло 15.