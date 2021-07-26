«После первой игры мы уже знаем, каков наш соперник, на что он способен, - говорит Самир Абасов. - Мы это и так знали, но после игры в Греции убедились в этом еще раз. Мы готовы, завтра будет напряженная и упорная игра. Есть ажиотаж среди болельщиков, они очень ждут этого матча. Верим, что сможем сделать им подарок завтра. Хватит ли нам сил для этого – завтра узнаем. Наша команда прибавляет от игры к игре. У нас есть для этого хороший потенциал.

Да, мы огорчены тем, что у нас есть потери. Но я не хочу сегодня говорить об этом. С нетерпением ждем завтрашнюю игру.

Не хочу говорить сейчас о тактике и схеме на завтрашний матч, потому что за сутки все может случиться. По некоторым игрокам у нас есть сомнения. Кто и на какой позиции будет играть, мы определим завтра.

Спасибо нашим болельщикам. Они очень активны. Сильно нас поддерживают в соцсетях. Это помогает нам настроить игроков с точки зрения психологии.

Качество газона? Мы обсудили этот вопрос с людьми, следящими за газоном. Они мне объяснили, почему так происходит. Делают все, чтобы газон был на должном уровне. Поле должно было отдохнуть. Тут до и во время Евро-2020 тренировалась сборная Турции. Плюс повлияла жара. Верим, что поле будет нормальным.

Готовы ли мы к дополнительному времени и к серии пенальти? Наша команда готова ко всему!

Мерт Челик дисквалифицирован, Намик Алескеров травмирован… Надеемся, что за сутки других потерь не случится».

Один из греческих журналистов задал Самиру Абасову вопрос: «Если газон плохой, нельзя ли было, как в прошлом сезоне, провести матч на Бакинском Олимпийском стадионе?»

«Тогда не я был главным тренером «Нефтчи», - отвечает Абасов. – И это решение принимал не я. На везение «Олимпиакоса» вам попался я, и мы будем играть на «Баксель Арене» (смех в зале). В любом случае обе команды будут в одинаковых условиях.

«Олимпиакос» решил не проводить предматчевую тренировку в Баку? Это выбор их главного тренера. Не думаю, что это какое-то неуважение к нам. Это рабочие моменты. Возможно, и «Нефтчи» мог бы так сделать, если бы поехал куда-то».