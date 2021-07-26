Самир Абасов грекам: «Олимпиакосу» повезло, вам попался я…» Завтра – Лига чемпионов
Главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов и футболист Сабир Бугрин поделились ожиданиями от завтрашнего ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
Матч начнется завтра в 21:00. Игра пройдет на «Баксель Арене». В первой игре греки выиграли со счетом 1:0.
«После первой игры мы уже знаем, каков наш соперник, на что он способен, - говорит Самир Абасов. - Мы это и так знали, но после игры в Греции убедились в этом еще раз. Мы готовы, завтра будет напряженная и упорная игра. Есть ажиотаж среди болельщиков, они очень ждут этого матча. Верим, что сможем сделать им подарок завтра. Хватит ли нам сил для этого – завтра узнаем. Наша команда прибавляет от игры к игре. У нас есть для этого хороший потенциал.
Да, мы огорчены тем, что у нас есть потери. Но я не хочу сегодня говорить об этом. С нетерпением ждем завтрашнюю игру.
Не хочу говорить сейчас о тактике и схеме на завтрашний матч, потому что за сутки все может случиться. По некоторым игрокам у нас есть сомнения. Кто и на какой позиции будет играть, мы определим завтра.
Спасибо нашим болельщикам. Они очень активны. Сильно нас поддерживают в соцсетях. Это помогает нам настроить игроков с точки зрения психологии.
Качество газона? Мы обсудили этот вопрос с людьми, следящими за газоном. Они мне объяснили, почему так происходит. Делают все, чтобы газон был на должном уровне. Поле должно было отдохнуть. Тут до и во время Евро-2020 тренировалась сборная Турции. Плюс повлияла жара. Верим, что поле будет нормальным.
Готовы ли мы к дополнительному времени и к серии пенальти? Наша команда готова ко всему!
Мерт Челик дисквалифицирован, Намик Алескеров травмирован… Надеемся, что за сутки других потерь не случится».
Один из греческих журналистов задал Самиру Абасову вопрос: «Если газон плохой, нельзя ли было, как в прошлом сезоне, провести матч на Бакинском Олимпийском стадионе?»
«Тогда не я был главным тренером «Нефтчи», - отвечает Абасов. – И это решение принимал не я. На везение «Олимпиакоса» вам попался я, и мы будем играть на «Баксель Арене» (смех в зале). В любом случае обе команды будут в одинаковых условиях.
«Олимпиакос» решил не проводить предматчевую тренировку в Баку? Это выбор их главного тренера. Не думаю, что это какое-то неуважение к нам. Это рабочие моменты. Возможно, и «Нефтчи» мог бы так сделать, если бы поехал куда-то».
Сабир Бугрин заявил следующее:
«После первой игры мы стали больше верить в себя. Будет интересная игра. В первой встрече мы не заслуживали поражения. Могли добиться большего. Постараемся завтра добиться лучшего результата.
В первой игре «Олимпиакос» не был слаб. Это мы хорошо сыграли. После игры в Греции мы их еще лучше проанализировали и будем стараться показать свою игру.
В первой игре у меня были боли, но сегодня я готов на 100 процентов. Независимо ни от чего, я – член команды и завтра буду выкладываться полностью.
Мы постараемся, чтобы наши атаки были более эффективными. Если бы так было в первой игре, то мы бы добились там лучшего результата.
После прихода в «Нефтчи» Сезара Меза Колли я остался в тени? Сезар – очень хороший игрок. Просто пока я не чувствую себя настолько хорошо, как было в конце прошлого сезона. С приходом Сезара это никак не связано. С ним мы все лучше понимаем друг друга на поле и со временем будет еще лучше».