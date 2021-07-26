Доказана связь между психическими заболеваниями и смертностью от COVID-19

В университете Марселя во Франции ученые доказали связь между психическими расстройствами и уровнем смертности от COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.

Новое исследование показывает, что пациенты, страдающие легкими и средними формами ментальных расстройств, такими как депрессия и тревожные расстройства, в 1,8 раза чаще умирают от коронавируса в отличие от здоровых людей. Смертность среди пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями, такими как шизофрения и биполярное расстройство личности, наблюдается в 2,3 раза чаще. Это связанно с работой иммунной системы, которая у людей с расстройствами неспособна защитить организм от вирусной инфекции.

Известно, что деменция и другие неврологические состояния также являются факторами риска тяжелой формы COVID-19. Ученые продолжают искать ответ на вопрос, как именно коронавирус пересекается с болезнями, вызванными ментальными нарушениями.

Исследователи заявили, что люди с психическими расстройствами должны в приоритетном порядке пройти профилактику от нового вируса, потому что входят в группу риска. Медицинским учреждениям стоит обратить пристальное внимание на таких пациентов и организовать им полный доступ к медицинскому обслуживанию.