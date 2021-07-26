Губернатор Кевин Ститт: между Азербайджаном и Оклахомой много схожего

Между Азербайджаном и Оклахомой много схожего. Об этом сказал журналистам находящийся с визитом в Азербайджане губернатор штата Оклахома (США) Кевин Ститт.

"Оклахома тоже занимается экспортом нефти и газа. В настоящее время 40% энергии мы получаем за счет ветряной энергетики. Мы работаем над возможностями использования солнечной энергии, и видим, что Азербайджан тоже работает в данном направлении, проявляет интерес к альтернативным источникам энергии. Из Азербайджана проложены новые магистрали, посредством которых азербайджанский газ получил выход в Европу. В этом вопросе была и поддержка США", - сказал он.

Губернатор американского штата рассказал также о встрече с президентом Азербайджана: "Мы провели обсуждения по проектам энергетики, диверсификации, новых аэропортов, железных дорог. У нас состоялась искренняя встреча. Я также встретился с министром образования Эмином Амруллаевым. Азербайджанский государственный аграрный университет и Университет Оклахомы подписали меморандум о взаимопонимании. Наш университет готов оплатить 57% стоимости обучения азербайджанских студентов. В составе делегации, которая приехала со мной, есть и профессор этого университета. Одна из целей нашего визита - привлечь в Азербайджан наши компании, работающие в сфере сельского хозяйства".

Отметив, что у него есть планы увидеть и другие регионы Азербайджана, Кевин Ститт добавил, что посетит также другие районы столицы страны и Гянджу.

"У вас гостеприимные люди и прекрасная кухня", - добавил губернатор Оклахомы.