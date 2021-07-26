Санкт-Петербургу предсказали уничтожение из-за потопа

Российские климатологи предсказали затопление двух городов из-за глобального потепления. В зоне риска по причине стремительного изменения климата оказались Санкт-Петербург и Архангельск, сообщает «Лента.ру».

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин поделился мнением, что изменение уровня воды в Мировом океане в следующем столетии грозит уничтожением крупных городов страны.

Проблема XXII века — подъем воды в Мировом океане. По худшим оценкам, на пять метров. Вопрос, как сохранить историческое наследие, возникнет для Петербурга и Архангельска», — заявил Кокорин.

Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам РАН Алексей Карнаухов заметил, что проблем удастся избежать, если предпринять все возможные усилия по сокращению выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением.

«У нас уже есть два региона в России, где наводнения регулярно повторятся — Северный Кавказ, на который влияет расположение гор, и Дальний Восток, подверженный смещению муссонных дождей», — обратил внимание климатолог.