В Париже неизвестный ограбил ювелирный бутик на €2 миллиона

Вооруженный преступник совершил налет на ювелирный магазин Chaumet в Париже, похитив драгоценности на €2 млн. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

По его информации, около 17:10 по местному времени неизвестный подъехал к бутику, расположенному недалеко от Елисейских Полей, на электросамокате. Затем мужчина, вооруженный пистолетом, ворвался в магазин и, угрожая его сотрудникам, забрал драгоценности, после чего скрылся.

Судебная полиция Парижа начала расследование по факту ограбления, ведутся поиски преступника.

Это не первый случай, когда бутики одного из старейших ювелирных домов Франции подвергаются нападению. В ноябре 2009 года группа злоумышленников ограбила магазин Chaumet на Вандомской площади, похитив украшения на €1,9 млн.