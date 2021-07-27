В ПАСЕ надеются на решение проблем между Баку и Ереваном при посредничестве Тбилиси

Парламентские делегации Армении, Азербайджана и Грузии постараются решить существующие проблемы. Ведущую роль здесь может сыграть Грузия. Об этом, как сообщает 1tv.ge, заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс, который в настоящий момент находится с визитом в Тбилиси.

«Первый пример, который важен для всех, — это региональная позиция Грузии в отношениях с Азербайджаном и Арменией. Мы все согласны с тем, что мы выступим с инициативой, когда делегация присоединится к парламентским делегациям в контексте объединения парламентской дипломатии. Парламентские делегации Азербайджана, Армении и Грузии постараются решить вопросы, в которых Грузия будет играть ведущую роль», — сказал Рик Дамс.