США нанесли новые авиаудары по боевикам в Афганистане

США задействовали самолеты и беспилотники для поддержки с воздуха афганской армии, ведущей бои с движением «Талибан». Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на министерство обороны страны.

«За последние дни был осуществлены удары при помощи техники, управляемой людьми, и беспилотных аппаратов», — заявил представитель Пентагона майор Роберт Лодевик, который не стал раскрывать другие детали этих операций.

Сообщается, что задействованные самолеты поднимались в воздух с аэродромов за пределами Афганистана, поскольку США уже вывели свою авиацию с территории этой страны.

Также агентство напоминает, что США уже наносили авиаудары по боевикам на прошлой неделе. Представители американской стороны рассказали, что целями ударов были позиции и захваченное талибами военное оборудование.