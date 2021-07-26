Американские медики: вакцины могут перестать защищать от новых штаммов коронавируса
Американские медицинские специалисты опасаются, что новые разновидности коронавируса сделают существующие вакцины неэффективными. Об этом сообщила во вторник на брифинге глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски, передает ТАСС.
"Мы, работники сферы общественного здравоохранения и науки, обеспокоены тем, что, возможно, произойдет лишь несколько мутаций и возникнет очень легко распространяющаяся форма вируса, которая будет в состоянии обходить обеспечиваемую нашими вакцинами защиту от тяжелых случаев заболевания и летальных исходов", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста.
Валенски добавила, что "в настоящее время имеющиеся вакцины очень хорошо работают в плане защиты от тяжелого протекания болезни и летального исхода", однако есть "большие опасения относительно появления новой разновидности" коронавируса.