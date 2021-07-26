Россиянина заживо закопали за долг в 500 рублей

Следственный комитет в Свердловской области предъявил обвинение россиянину в том, что тот в 2016 году заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга, мужчине 1994 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений: похищение человека и убийство, сопряженное с похищением человека. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, в ночь на 3 июля 2016 года обвиняемый совместно с другим мужчиной, находясь в городе Карпинске, похитил другого россиянина, чтобы заставить его вернуть долг. Злоумышленники вывезли мужчину в лес и, угрожая убийством и избивая, заставили копать себе яму. Следствие полагает, что когда потерпевший оказался на дне ямы, то его засыпали землей. В итоге мужчина скончался. Второй соучастник преступления умер.