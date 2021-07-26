Комсомольская правда: Армения – это просто миф, а армяне бегут из Карабаха
Российская газета «Комсомольская правда» опубликовала репортаж своего спецкора Дарьи Асламовой из Армении и Ханкенди (Степанакерт), где описывает положение дел после разгромного поражения в войне с Азербайджаном. В своем репортаже под заголовком «Армения: Ноев ковчег, идущий ко дну» Дарья Асламова отмечает, что в Армении люди практически забыли про Карабах, а в самом Карабахе, где продолжает жить армянское население - забыли про войну. Haqqin.az приводит читателям самые интересные моменты из этого репортажа.
Дарья Асламова пишет, что в самом Ханкенди (Степанакерт) люди забыли о войне и жители города вернулись к праздной жизни.
«Степанакерт гуляет. Модный город. Я ошеломлена блеском огней, громкой музыкой, переполненными ресторанами, куда приезжают даже с Еревана по дороге, охраняемой русскими миротворцами, чтобы потом дома похвастаться: вот какой я храбрец! Играют пышные свадьбы....», - говорится в репортаже.
Там же приводятся слова старосты села Тагаверд в Ходжавендском районе Олега Арутюняна, который рассказывает, что половина села теперь находится под контролем азербайджанской армии. Мимо беспрерывно идут азербайджанские колонны. Арутюнян отмечает, что колонны направляются в Шушу и если раньше они ездили в сопровождении российских миротворцев, то сейчас «ездят как хотят».
«Карабах стал не нужен Армении. Победила дурацкая идеология: во всем виноват Карабах, наши деньги утекают туда, наши дети гибнут за карабахцев. Вот избавимся от них и заживем. Я сразу после войны приехал в Сюник – это граница между Арменией и Азербайджаном. Отдельные дураки радовались: «Мир нам! Нет больше Карабаха!», - приводит Дарья Асламова слова своего собеседника по имени Дима.
В репортаже особое место уделяется вопросу отъезда армян из Карабаха. В частности приводится беседа с т.н. министром иностранных дел марионеточного образования в Карабахе Давидом Бабаяном.
«Это правда. Начинается исход. Люди просто хотят жить. Не каждый считает себя миссионером или апостолом. Уедут армяне – оголится фронт. Для нас важно понимать, что русские пришли сюда навсегда», - отмечает Бабаян.
Армяне бегут не только из Карабаха, но и из Армении. В репортаже указано, что за первые четыре месяца этого года Армению покинули 80 тысяч человек. Армяне из разных стран мира приезжают в Армению только на лето, чтобы отдохнуть и встретиться с оставшимися родственниками.
Дарья Асламова побывала и на азербайджано-армянской границе и в частности приграничном селе Шурнух: «Добро пожаловать в Азербайджан!» - встречает меня плакат в Сюнике, на границе между Арменией и Азербайджаном. «Мы уже в Азербайджане?» - удивленно спрашиваю я моего водителя Вачика. «Да кто ж знает? – пожимает он плечами. – Землю все делят и делят. Демаркация называется. Теперь вроде часть нашей дороги проходит по территории Азербайджана. Пока ездим».
А в беседе с депутатом армянского парламента Арманом Абовяном российская журналистка заявляет следующее: «Армения сейчас в гораздо худшем положении, чем Азербайджан в 1994 году после поражения. Вы древний уставший народ, а азербайджанцы – молодая амбициозная нация. Даже в период краха у них был выход к морю, нефть, газ и государство-родственник Турция, а вы, экс-победители, оказались в экономическом мешке, без денег и без людей, которые просто бежали в поисках лучшей доли».
В то же время военный журналист Ашот Сафарян признается российской журналистке в плачевном состоянии Армении: «Мы должны принять горькую истину, что как государство мы не состоялись. Мы можем быть только частью империи. Советская империя – это ренессанс Армении».
Дарья Асламова приводит и беседу с публицистом Артаком Варданяном, который принял решение покинуть Армению и уехать жить в Россию.
«Я не вижу здесь будущего. Нация превращается в простое сборище людей, когда у нее нет элиты. Военная элита побоялась арестовать премьер-министра, который в наглую сдавал войну, а его жена самовольно приезжала в Генштаб и командовала там, хотя по всем законам военного времени ее полагалось расстрелять за самоуправство. И я не люблю разговоры в пользу бедных, что народ может что-то решать. Народ просто вышел на улицу и разломал к чертовой матери резиденцию премьер-министра, но никто из элиты не возглавил революцию. Идет деградация нации, когда быдло поднимает голову», - сказал он.
Артак Варданян добавляет, что у России на лбу написано быть империей: «Если она ею не будет, то ей придет конец. А кто мы, армяне? Просто жители несостоявшегося государства. И без России нас не будет. Как сказал один мой друг: «Армения – это просто миф. Сказка прекрасная, как гора Арарат, на которую мы смотрим каждый день, но она уже нам не принадлежит».