Комсомольская правда: Армения – это просто миф, а армяне бегут из Карабаха

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Российская газета «Комсомольская правда» опубликовала репортаж своего спецкора Дарьи Асламовой из Армении и Ханкенди (Степанакерт), где описывает положение дел после разгромного поражения в войне с Азербайджаном. В своем репортаже под заголовком «Армения: Ноев ковчег, идущий ко дну» Дарья Асламова отмечает, что в Армении люди практически забыли про Карабах, а в самом Карабахе, где продолжает жить армянское население - забыли про войну. Haqqin.az приводит читателям самые интересные моменты из этого репортажа. Дарья Асламова пишет, что в самом Ханкенди (Степанакерт) люди забыли о войне и жители города вернулись к праздной жизни.

«Степанакерт гуляет. Модный город. Я ошеломлена блеском огней, громкой музыкой, переполненными ресторанами, куда приезжают даже с Еревана по дороге, охраняемой русскими миротворцами, чтобы потом дома похвастаться: вот какой я храбрец! Играют пышные свадьбы....», - говорится в репортаже. Там же приводятся слова старосты села Тагаверд в Ходжавендском районе Олега Арутюняна, который рассказывает, что половина села теперь находится под контролем азербайджанской армии. Мимо беспрерывно идут азербайджанские колонны. Арутюнян отмечает, что колонны направляются в Шушу и если раньше они ездили в сопровождении российских миротворцев, то сейчас «ездят как хотят». «Карабах стал не нужен Армении. Победила дурацкая идеология: во всем виноват Карабах, наши деньги утекают туда, наши дети гибнут за карабахцев. Вот избавимся от них и заживем. Я сразу после войны приехал в Сюник – это граница между Арменией и Азербайджаном. Отдельные дураки радовались: «Мир нам! Нет больше Карабаха!», - приводит Дарья Асламова слова своего собеседника по имени Дима. В репортаже особое место уделяется вопросу отъезда армян из Карабаха. В частности приводится беседа с т.н. министром иностранных дел марионеточного образования в Карабахе Давидом Бабаяном. «Это правда. Начинается исход. Люди просто хотят жить. Не каждый считает себя миссионером или апостолом. Уедут армяне – оголится фронт. Для нас важно понимать, что русские пришли сюда навсегда», - отмечает Бабаян. Армяне бегут не только из Карабаха, но и из Армении. В репортаже указано, что за первые четыре месяца этого года Армению покинули 80 тысяч человек. Армяне из разных стран мира приезжают в Армению только на лето, чтобы отдохнуть и встретиться с оставшимися родственниками.