Байден считает Россию и Китай «смертельными соперниками» США

Президент США Джо Байден считает, что Вашингтон должен сотрудничать с Москвой и Пекином, хотя они являются соперниками и конкурентами для американской стороны. Об этом пишет ТАСС.

По словам американского лидера, мир меняется значительно. Поэтому очень важно, чтобы США тесно работали с партнерами и союзниками, чтобы сохранять технологические преимущества, укреплять цепи поставок, обеспечивать, чтобы правила, которые регламентируют технологии, поддерживали демократию, а не автократию.

«В то же время мы должны работать в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками США, возможно, смертельными соперниками в будущем», — сказал Байден.

В качестве примера областей, где интересы указанных государств совпадают, Байден привел борьбу с изменением климата, подчеркнув, что эта общая угроза влияет на все страны. «Это стратегический вопрос, а также вопрос окружающей среды», — заключил он.