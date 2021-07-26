На Шри-Ланке случайно нашли крупнейшее в мире скопление звездчатых сапфиров , стоимость которого оценивают в 100 миллионов долларов. Рабочий заметил породу, копая колодец у дома продавца, торгующего драгоценными камнями. Вес найденных сапфиров достигает 510 килограммов, или 2,5 миллиона каратов, передает BBC.

Сапфиры обнаружили на заднем дворе у торговца драгоценными камнями, который в целях безопасности скрыл местонахождение дома и представился как мистер Гэмидж, не назвав полное имя. Он немедленно сообщил местным властям о находке.

Чтобы очистить камни от грязи и других примесей, потребовался год. После этого скопление проанализировали и сертифицировали.

«Я никогда раньше не видел настолько большого экземпляра. Вероятно, он сформировался около 400 миллионов лет назад», — подчеркнул геммолог Гамини Зойса. Найденный сапфир назвали Serendipity («Интуиция»).

Звездчатые сапфиры обладают особым оптическим эффектом — астеризмом. При освещении камня на его поверхности можно увидеть звездообразную фигуру. Для раскрытия этого свойства зачастую требуется ювелирная обработка.

Шри-Ланка является ведущим экспортером сапфиров и других драгоценных камней. За прошлый год страна заработала около 500 млн долларов на продаже драгоценных камней и ювелирных изделий.