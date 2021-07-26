«Станет труднее»: Байден считает, что мир за 10 лет сильно изменится

Мир в течение предстоящих десять лет изменится сильнее, чем за предыдущие полвека, заявил американский президент Джо Байден, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США.

"Мир меняется так быстро с технологической точки зрения, с точки зрения союзов и взаимодействия между людьми, что за следующие 10 лет все изменится во всех аспектах больше, чем за предыдущие 50 лет. Это не преувеличение, а факт", - считает Байден.

"Если бы я 15 лет назад начал говорить вам про гиперзвук, вы бы приняли меня за умалишенного", - добавил он.

"Изменится многое. ...Станет действительно труднее", - утверждает президент США. "Угрозы географически станут более разнородными, чем 20 лет назад", - добавил глава Белого дома.