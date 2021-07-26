Минобороны Азербайджана вновь о напряженности на границе с Арменией

Предпринимаемые азербайджанской армией в целях предотвращения начатой вооруженными силами Армении в Кельбаджарском районе в ночь на 28 июля провокации ответные меры продолжаются.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, нашими подразделениями были предприняты необходимые меры по нейтрализации огневых точек противника.

Военное ведомство Азербайджана отмечает, что сообщения о якобы нанесении ущерба гражданским объектам на территории Армении ложны и являются дезинформацией. Армянское военно-политическое руководство, верное своим традициям, продолжает распространять ложную информацию, чтобы ввести в заблуждение армянскую общественность и международный мир.

Минобороны призывает военно-политическое руководство Армении воздержаться от провокаций и преднамеренного обострения ситуации на государственной границе двух стран с целью военной авантюры и в цивилизованном порядке начать переговоры по делимитации государственной границы.

Минобороны Азербайджана в очередной раз заявляет, что Армения несет полную ответственность за эскалацию напряженности вдоль государственной границы между двумя странами.

«В настоящее время оперативная обстановка в этом направлении находится под контролем наших подразделений», - говорится в информации азербайджанского военного ведомства.

Для обеспечения неприкосновенности границ Азербайджанской Республики все провокации Армении будут решительно пресекаться и впредь, заявляет Минобороны Азербайджана.