Ким Чен Ын рассказал о «критическом моменте» в Северной Корее и «новой победе»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын считает, что сегодняшнее положение дел в стране сравнимо с тяготами военного времени. Об этом сообщает РИА Новости.



«Сегодня для нас настает критический момент испытаний, которые сравнимы с состоянием войны, тяготы и затруднения, вызванные длительным локдауном и первым в истории мировым кризисом здравоохранения. Но, как и поколение победителей, которое, столкнувшись с самым серьезным национальным бедствием, проявило самую большую храбрость и обрело самую крупную победу и почести, наше поколение продолжит эту прекрасную традицию и превратит нынешний сложный решающий период в еще большую новую победу», - заявил Ким Чен Ын, выступая с речью на национальной конференции ветеранов по случаю 68-летия заключения перемирия в Корейской войне,

Ким Чен Ын за последнее время неоднократно высказывался, что страна переживает не лучшие времена. Политик назвал ситуацию в государстве, как «самую трудную в истории», выступая на VIII съезде Объединённых профсоюзов.