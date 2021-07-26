Шентоп: пока продолжаются провокации армян, мира в регионе не будет

Пока продолжаются провокации армян на границе, обеспечить мир в регионе будет невозможно. Об этом 28 июля на конференции в Гяндже сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает Trend.

Согласно информации, Шентоп напомнил о последствиях армянских провокаций. "Если эти провокации не прекратятся, то неизбежны еще более горькие последствия. Мировое сообщество также должно призвать Армению прекратить провокации, представляющие угрозу миру в регионе", - сказал Шентоп.