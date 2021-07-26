Граждан России и Армении отправили в колонию за шпионаж

Ростовский областной суд приговорил к девяти с половиной и 10 годам 5 месяцам граждан РФ и Армении, виновных в госизмене и шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации в Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300", - говорится в сообщении.

За совершение преступлений, предусмотренных статьей 275 "Государственная измена" и статьей 276 "Шпионаж" УК РФ, суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна – на 10 лет и 5 месяцев, соответственно. Лобов и Хачатрян будут отбывать срок в колонии строгого режима.