Шентоп заявил о подготовке соглашения о свободной торговле между Турцией и Азербайджаном

Для укрепления экономических связей между Турцией и Азербайджаном постоянно предпринимаются соответствующие шаги, в ближайшее время в этом направлении ожидаются нововведения. Об этом на конференции в Гяндже сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, передает Trend.

Спикер турецкого парламента напомнил, что граждане Турции и Азербайджана могут въезжать на территорию двух стран по удостоверению личности.

"В марте 2021 года между Турцией и Азербайджаном было утверждено соглашение о преференциальной торговле. В настоящее время идет работа над соглашением о свободной торговле, после утверждения которого экономические связи двух стран станут еще крепче", - сказал Шентоп.