ВОЗ заявила о резком росте смертности от коронавируса в мире

Смертность в мире от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений за прошедшую неделю выросла на 21%, говорится в еженедельном бюллетене, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В документе отмечено, что особенно стремительно смертность растет в странах Юго-Восточной Азии, а также в Северной и Южной Америке.

Заражаемость коронавирусом в мире также выросла на 8%. «Дельта»-штамм коронавируса распространился уже на 132 страны.