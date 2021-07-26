Россия отправила оружие Таджикистану из-за афганского конфликта

Россия наладила дополнительные поставки оружия и техники Таджикистану в связи с ситуацией в Афганистане, вооружения передаются на безвозмездной основе. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо, передает ТАСС.

По его словам, Москва готова оказать Душанбе любую необходимую помощь для урегулирования конфликта.

«Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ добавил, что российские военные помогают Таджикистану также в подготовке квалифицированных военных.