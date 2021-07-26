Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 11:58

На границе Азербайджана с Арменией повторяется «июльский сценарий» 2020 года. Пашинян вновь избрал стратегию преднамеренного обострения ситуации. В прошлом году армянские войска усиленно, активно и целенаправленно провоцировали приграничный конфликт с единственной очевидной целью - перенести столкновения с Азербайджаном с карабахского военного театра в русло межгосударственного противостояния. Не скрывая вероломных планов вовлечения в конфликт третьей силы, точнее, ОДКБ и России. Одновременно с этим, окончательно поверив в свой глубочайший стратегический ум, Пашинян решил, что подобным воздействием Армения устрашит Азербайджан реальностью новой войны с непредсказуемыми последствиями и не оставит Баку другого шанса, как занять уступчиво-компромиссную позицию в переговорах. Вот такая «умная стратегия», вернее, сумасбродство Пашиняна вылилось в печальную для Армении военную авантюру. И последствия этой стратегии народ армянский пожинает по сей день. И даже страшнейшее военное поражение не образумило армянское правительство, которое, как показывают события последних дней, целиком потеряло чувство реальности. Торпедировав «московский формат» переговоров, Пашинян вновь избрал стратегию, которая однажды довела Армению до разгромного поражения. Новости о приграничных боестолкновениях с Азербайджаном заполнили серые будни армянской информационной и политической жизни.

Первый крупный военный конфликт на границе произошел в святой для мусульман день - Гурбан байрамы. Армения, проигнорировав неписаные даже для военного времени законы, обрушилась на азербайджанские позиции с новой провокацией. Азербайджан проявил олимпийское спокойствие. Вторая крупная военная провокация совпала с началом Олимпийских игр. Даже в языческие времена и в Элиде, и в Элладе во время олимпийских игр останавливались кровопролития. Но христианская Армения все больше и чаще прибегает к святотатству и бесчеловечности, нарушая не только писаные, но и неписаные законы. Проливая не только азербайджанскую, но и армянскую кровь. Но оставим патетику и зададимся главным вопросом – почему же Армения именно сейчас обостряет ситуацию. Не пора ли смириться с новой данностью, хоть в некотором смысле и жестокой для потерпевших военное поражение армян, но все же очевидной реальностью – линия соприкосновения войск и условный фронт проходит не в Агдаме или Физули, а в Зангезуре (Сюник) и в Гейче (Севан). Армения не хочет смириться и отвергает удручающую для нее реальность. Но вместе с тем армянские генералы не способны изменить этот печальный для армян статус-кво. Армянским генералам, как плохим танцорам, мешает всего лишь одна причина - отсутствие боеспособных вооруженных сил. И почему-то для изменения сложившейся после проигранной войны действительности Армения уверовала в новую химеру – утопическую идею времен начала прошлого века. Дескать, новая революционная и боеспособная армия рождается на полях сражений. Вероятно, это и так, но не на полях мелкой брани…. Армения прибегла к новой уловке, вернув к жизни прошлогоднюю «умную стратегию» Пашиняна возобновления боевых действий. Бои идут повсюду, вдоль всей границы – в Лачине, Кельбаджаре, Товузе, Кедабеке… И самое страшное для армян в новой ситуации – опасность того, что на сей раз война перекинется на их территорию. Первая стратегия Пашиняна вывела азербайджанские войска к границам Армении. Вторая приведет к еще более трагическим последствиям.

А у Пашиняна нет другого выхода. Кроме последствий военно-политического поражения, углубление коронокризиса добивает армянскую экономику в преддверии ожидаемого осеннего кризиса и новой голодной зимы. После парламентских выборов Кочарян с бунтовщиками оказались вне игры, и новые ошибки в политике правительства на «русскую партию» так легко списать не удастся. Да и подачки Запада со Спюрком не помогут Пашиняну так быстро спасти и даже выправить ситуацию. Нужно время. А его у Пашиняна уже нет. Ибо его время истекает. Вот Пашинян и прибег к своей испытанной уловке - списать на «третьего» все свои неудачи, тем более в условиях полного разгрома армянской армии некому остановить новое контрнаступление азербайджанской армии. В новой ситуации, как и в прошлом году, «третьим», точнее, крайним Пашинян объявил Азербайджан. Не задумываясь над масштабами и трагическими последствиями новой войны! Как иначе объяснить открытый саботаж Пашиняна переговоров по делимитации и демаркации границ? Ведь благоразумнее и легче определиться и договориться, исполнив требования соглашения, под которым стоит твоя подпись, не так ли? Зачем же нужно было подписывать пакт и акт о капитулции? Чтобы потом его саботировать и не исполнять? Нет, так не бывает. Зачем же надо было идти на обострение ситуации накануне важнейших переговоров в Москве по урегулированию пограничных споров?