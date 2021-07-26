Мошенник украл деньги с карты шехида

Сотрудники Ясамальского 27-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан мошенник, укравший деньги с карты шехида, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, мать шехида Шафагат Гафарова обратилась в правоохранительные органы, сообщив, что с карты на имя её сына было снято и украдено 3960 манатов.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, был выявлен и задержан похититель 3960 манатов с карты шехида Кянана Сиявуш оглу Гафарова.

Выяснилось, что деньги похитил житель Гейчая Меджнун Гафаров, 1979 года рождения. По предварительным данным, он является родственником шехида.

По факту проводится расследование.