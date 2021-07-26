В России за сутки умерли почти 800 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 22 420 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2445.
Всего в РФ выявлено 6 195 232 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 5 547 529 человек, из них 20 579 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 156 178 человек.
Накануне, 27 июля, в России выявили 23 032 случая коронавируса.