Бакинское транспортное агентство решило проблему с опасным участком автодороги на проспекте Гейдара Алиева.

Как сообщили haqqin.az в БТА, на участке главной дороги проспекта Гейдара Алиева, проходящего через «Багировский мост», построен разделительный бордюр.

Новый разделительный бордюр позволит минимизировать риски гибели и травм во время дорожно-транспортных происшествий на этой части улицы, а также повысить уровень безопасности пешеходов.

Стоит отметить, что в период с 2019 по 2021 год на этом участке произошло 11 ДТП с серьезными последствиями.