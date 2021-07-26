Сотрудники Бинагадинского 5-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан автомобильный вор и наркоторговец, сообщили haqq in.az в пресс-службе МВД.

В ходе операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан ранее судимый Орхан Солтанов. В ходе расследования выяснилось, что с начала этого года и до дня задержания он совершил кражи с 13 автомобилей на территории Бинагадинского района. Некоторые из краж, совершенных О.Солтановым, были засняты камерами видеонаблюдения.

Также в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан Самир Агабалаев, занимавшийся незаконным оборотом и продажей наркотических средств и психотропного вещества метамфетамин на территории района. При личном досмотре у него было обнаружено большое количество героина, метамфетамина, таблеток метадона и электронные весы.

По данным фактам проводится расследование.