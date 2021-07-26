Путин: Мусульманские страны могут рассчитывать на поддержку России

Мусульманские страны могут рассчитывать на помощь России в преодолении региональных кризисов и борьбе с терроризмом, сказал президент РФ Владимир Путин.

«Хотел бы подчеркнуть, что наши партнеры могут в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны Российской Федерации в усилиях по преодолению региональных кризисов и острых социальных проблем, в противостоянии всем проявлениям терроризма и экстремизма»,— говорится в телеграмме главы российского государства участникам XII Международного экономического саммита «Россия — исламский мир», передает «Коммерсант».

Президент РФ также отметил, что отношения России с мусульманскими странами традиционно носят дружественный и конструктивный характер. В телеграмме указано, что стороны поддерживают связи в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и других областях.