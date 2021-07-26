Делегация Минобороны Эфиопии на переговорах с Мадатом Гулиевым

28 июля министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев принял делегацию во главе с заместителем министра обороны Федеративной Демократической Республики Эфиопия по материально-техническому обеспечению Мартой Лувиги Антенех. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Миноборонпрома.

На встрече было обсуждено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Эфиопией в военно-технической сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Министр довел до внимания гостя, что Министерство оборонной промышленности было создано по личной инициативе президента Ильхама Алиева, достойного преемника Общенационального лидера Гейдара Алиева, в 2005 году с целью повышения боеспособности Вооруженных сил, постоянно находящихся в центре внимания главы государства, совершенствования материально-технической базы силовых структур, обеспечения их современным вооружением, военной техникой и другой продукцией оборонного назначения.

Министр рассказал о великой победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и проинформировал гостя об ущербе, нанесенном атаками армянских военных.

Поблагодарив за теплый прием, Марта Лувига Антенех выразила уверенность в том, что двусторонние военные связи между Эфиопией и Азербайджаном будут развиваться.

В рамках визита делегация во главе с заместителем министра Эфиопии посетила предприятия Министерства оборонной промышленности и ознакомилась с процессом производства.