Эквадор лишил гражданства Джулиана Ассанжа

Суд по административным спорам провинции Пичинча (Эквадор) лишил гражданства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании. Об этом сообщает эквадорская газета El Comercio.

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа поставил под сомнение решение суда. В своем Twitter адвокат сообщил, что он потратил 20 минут на то, чтобы принять решение и зачитать заранее подготовленное постановление об аннулировании гражданства своего подзащитного, не утруждая себя оценкой доказательств или проверкой их достоверности, пишет «Коммерсант».

Поведа добавил, что он намерен подать апелляцию с просьбой об усилении и разъяснении решения.

В МИД Эквадора сообщили Associated Press, что суд «действовал независимо и соблюдал надлежащие процедуры в деле, которое было возбуждено при предыдущем правительстве».

Джулиану Ассанжу в США вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов Госдепа. 4 января суд в Великобритании постановил не выдавать его США из-за склонности к суициду и существования риска для его жизни. После решения британского суда президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил господину Ассанжу политическое убежище.