Дождь, град, ветер прогнозируют синоптики в Азербайджане
В четверг, 29 июля, утром и ночью в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 27-30, в Баку ночью 21-23, днем 28-30 градусов тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла.
В регионах Азербайджана завтра местами пройдут грозовые дожди, в северных и западных районах ожидаются ливни, град. Умеренный западный ветер днем сменится восточным. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 27-32, в горах ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 29 июля на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеофакторов в течение дня, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.