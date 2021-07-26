Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, в качестве свидетеля на сегодняшнем заседании выступил военнослужащий азербайджанской армии Видади Оруджалиев. По его словам, 11 ноября во время несения службы в направлении города Шуша он вместе с сослуживцами заметил двух подозрительных людей в гражданском.

Согласно обвинению, Давтян и Суджян, будучи в предварительном сговоре, незаконно пересекли границу Азербайджана и предприняли шпионские действия - собирали информацию военного характера и передавали ее спецслужбам Армении.

«Мы приняли решение задержать их, чтобы выяснить с какой целью они прибыли на территорию Азербайджана. Нарушителям приказали остановиться. Сначала они попытались скрыться, но поняв, что мы близко, все же остановились и предъявили свои паспорта. На вопрос о том, почему они прибыли в Шушу и наблюдали за нашими новыми позициями, нарушители границы ответить не смогли», - сказал он.

По словам Оруджалиева, о задержании подозрительных лиц, которые вели наблюдение за азербайджанским позициями, было немедленно сообщено командованию и задержанные были переданы в соответствующие государственные службы.

Напомним, что в ходе предыдущего заседания Давтян и Суджян заявили, что перевозили гуманитарную помощь армянам в Ханкенди. Однако в момент задержания при них никаких предметов гуманитарного характера обнаружено не было. Более того, с территории, где они были задержаны, нет дороги, ведущей в Ханкенди. Другие свидетели дали аналогичные показания.

На суде были предоставлены доказательства участия Давтяна и Суджяна в боевых действиях в Карабахе. На представленных фото- и видеоматериалах показано, что Суджян был снайпером, а в руках Давтяна был автомат. Суджян и Давтян обратились к суду и попросили простить их за совершенные действия.

Выступивший гособвинитель Джовдат Мехралиев потребовал приговорить Давтяна и Суджяна к 16 годам тюрьмы. Давид Давтян при этом заплакал и сказал, что хочет видеть свою больную мать.

Решением суда Давтян и Суджян были приговорены к 15 годам тюрьмы. После завершения срока заключения они будут выдворены за пределы Азербайджана.