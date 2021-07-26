Байден рассказал, из-за чего могут начаться военные конфликты

Глобальное потепление несет риски нестабильности для США и всего мира, возможны конфликты из-за пахотных земель, заявил президент США Джо Байден, выступая перед сотрудниками и руководством разведывательного сообщества.

"Связанные с изменением климата вызовы уже способствуют росту нестабильности в нашей стране и во всем мире. Это экстремальные погодные явления, которые происходят все чаще и становятся более смертоносными, это отсутствие продовольственной и водной безопасности, повышение уровня моря, что приводит к изменению климата, существенному росту миграции и представляет фундаментальный риск для наиболее уязвимых слоев населения", - отметил президент США, его цитирует ТАСС.

По словам Байдена, американские военные считают изменение климата самой большой угрозой для США.

По сведениям президента США, в случае подъема уровня моря на 2,5 фута (примерно 0,7 метра) миллионы людей покинут места своего проживания и начнут сражаться за земли, пригодные для использования в сельском хозяйстве.

Байден даже заявил, что в ближайшие десять лет из-за угрозы затопления возможен перенос столицы Индонезии Джакарты.