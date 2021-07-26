В Токио второй день подряд ковидный антирекорд

Власти Токио, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 3 177 случаев заражения коронавирусом. Это очередной японский антирекорд. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в среду токийской администрацией.

Предыдущий максимум был зафиксирован во вторник - 2 848 случаев. По данным статистики, наибольшее число заражений подтверждено среди лиц от 20 до 30 лет - 1 078 случаев.

Губернатор Токио Юрико Коикэ, комментируя в среду утром ситуацию с распространением вируса в японской столице, призвала молодежь как можно скорее привиться от нового коронавируса. По ее словам, подавляющее большинство новых случаев инфицирования коронавирусом приходится как раз на возрастные группы от 20 до 40 лет.