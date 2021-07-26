Задержаны мейханщики, пропагандирующие наркотики видео
Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками МВД провели очередные мероприятия с целью пресечения деятельности лиц, размещавших на платформе TikTok свои песни в жанре «мейхана», в которых пропагандировались наркотики, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.
Согласно информации, задержаны шесть человек - Нури Шахин, Джума Мамедов, Мирдамет Гасымлы, Эмиль Ханалиев, Тарлан Зейналов и Туркана Абдуллазаде. У последней было обнаружено и изъято 10 граммов марихуаны. С указанными лицами были проведены профилактические бесенды. Видеоролики удалены с платформы TikTok.
В отношении задержанных составлен протокол, материалы направлены в суд.