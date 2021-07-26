Полиция проверяет сообщение о «минировании» Чернобыльской АЭС

Украинская полиция проверяет сообщение о «минировании» Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), все контрольно-пропускные пункты (КПП) в зону отчуждения перекрыты на въезд. Об этом в среду сообщил член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, передаёт ТАСС.

«Только что ЧАЭС в очередной раз «заминировали». Полиция отреагировала на анонимное письмо о взрыве на ЧАЭС. На данный момент отрабатываются меры безопасности, перекрыты все КПП чернобыльской зоны на въезд», - написал он в Facebook.

Информация о возможном минировании, по словам Емельяненко, «притормозила работу предприятий чернобыльской зоны», сотни туристов вынужденно ждут завершения проверки этого сообщения.

Емельяненко связывает инцидент с последними изменениями законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения.