28 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с губернатором штата Оклахома Соединенных Штатов Америки Джоном Кевином Ститтом, в составе которой также присутствовал командующий Национальной гвардией этого штата генерал-майор Майкл Томпсон, сообщает МИнобороны.

Поприветствовав гостей, министр обороны коснулся сложившейся обстановки на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, и обстоятельно поведал о сегодняшнем инциденте, отметив, что ответственность за эскалацию напряженности лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение позитивными результатами двустороннего сотрудничества в различных сферах и текущим состоянием связей между Национальной гвардией штата Оклахома и азербайджанской армией, подчеркнув важность дальнейшего развития этих связей.

Губернатор штата Оклахома Дж.К.Ститт выразил признательность за вклад военнослужащих Азербайджанской Армии в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и подчеркнул приверженность расширению имеющегося военного сотрудничества.

Отметив, что победа, одержанная в прошлом году, является показателем высокой боеготовности азербайджанской армии, командующий Национальной гвардией штата Оклахома генерал-майор М.Томпсон выразил соболезнования семьям шехидов.

На встрече стороны обменялись мнениями о совместных мероприятиях, проводимых в рамках Программы партнерства между азербайджанской армией и Национальной гвардией штата Оклахома.